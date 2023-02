"Nagelsmann wird mindestens 10 Jahre bei Bayern bleiben"

−Foto: privat

Jeden Donnerstag spricht Kultreporter Karlheinz Kas über die Fußball-Woche - klar, meinungsstark, pointiert. Der "Kas der Woche" entsteht nach dem Motto "90 Minuten in 90 Sekunden plus Nachspielzeit": Drei Fragen, drei knackige Antworten.



Weitere Folgen vom "Kas der Woche" finden Sie auf unserer Sonderseite PNP Audio.



In dieser Folge spricht PNP-Redakteur Alexander Augustin mit Kas über die Trainer-Verpflichtung des FC Bayern: Julian Nagelsmann. Der Kultreporter sieht in ihm eine Top-Lösung für den Rekordmeister. Auch dem Straubinger Markus Weinzierl, der als Trainer zum FC Augsburg zurückkehrt, traut er gute Chancen zu, etwas länger zu bleiben. Und es geht um die Frage: Sind Trainer die neuen Königstransfers im Profifußball? Viel Spaß beim Hören!













Ihr habt Fragen oder Anregungen zu unserer Arbeit? Dann schreibt uns an heimatsport@pnp.de und abonniert den heimatsport.de-Podcast bei Spotify, Apple Podcasts und Deezer.