Montgomery zur Corona-Lage: "Die schwierige Zeit liegt noch vor uns"

Weltärztebund-Chef Frank Ulrich Montgomery sieht die Corona-Pandemie in Deutschland noch längst nicht als überstanden an.



"Wir haben sie inzwischen wieder etwas besser im Griff, als auf dem Höhepunkt der Sommer-Rückreisewelle. Aber wir sind noch lange nicht sicher. Es kann rasch wieder losgehen", sagte er gegenüber der Passauer Neuen Presse.



Er erwartet mit Blick auf die Corona-Pandemie die "Rückkehr zu einer neuen Normalität" im Frühjahr 2022 - sofern bis dahin eine Impfquote von 80 bis 85 Prozent erreicht ist.

