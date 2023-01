Menschen in Europa: Dirk Nowitzki und Sebastian Kurz kommen nach Passau

Basketball-Star und Unicef-Botschafter Dirk Nowitzky ist einer der prominenten Gäste im Passauer Medienzentrum. −Foto: Unicef

Wie sieht die Zukunft der EU aus, welchen Herausforderungen muss sich die Wirtschaft stellen und wie nachhaltig is(s)t Deutschland? Diese und weitere Themen stehen im Fokus der diesjährigen Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA.



Podiumsgäste sind unter anderem Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, Ex-NBA-Profi Dirk Nowitzki, die Präsidentin der Salzburger Festspiele, Dr. Helga Rabl-Stadler, sowie Arzt und Wissenschaftsjournalist Dr. Eckart von Hirschhausen.



Start am 14. Oktober



MENSCHEN in EUROPA startet am 14. Oktober bereits mit dem ersten Highlight: NBA-Profi Dirk Nowitzki spricht mit Moderator Johannes B. Kerner über seine Karriere, sein Leben nach dem Profisport und seinen Einsatz als Botschafter für Unicef.



Flüchtlingswellen, Kriege und politische Spannungen – die EU steht vor vielen Herausforderungen. Sebastian Kurz, Bundeskanzler der Republik Österreich, und Wolfgang Schäuble, Präsident des Deutschen Bundestages, diskutieren mit ZDF-Journalist Theo Koll darüber, wie es um die Europäische Union steht und wie das Bündnis international erneut an Schlagkraft gewinnen kann.



Eintrittskarten im Online-Shop



Komplexe Skulpturen, farbenfrohe Malereien und außergewöhnliche Fotografien – Heinz Mack hat sich als vielseitiger Künstler längst einen Namen gemacht. Angelika Diekmann, Initiatorin von MENSCHEN in EUROPA, überreicht den MiE-Kunst Award an den renommierten Künstler. Die Laudatio hält Gloria Fürstin von Thurn und Taxis.



Auch aus den Bereichen Wirtschaft, Sport und Gesundheit erwarten die Veranstalter Experten wie BMW-Chef Oliver Zipse, Staatsministerin Michaela Kaniber und den früheren FC Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Interviews mit allen Podiumsgästen und weitere Informationen zum Programm finden Sie im MENSCHEN in EUROPA-Magazin, das der PNP heute beiliegt.



Die Eintrittskarten sind ausschließlich in unserem Online-Shop unter shop.menschen-in-europa.events ab dem 4. Oktober verfügbar. Einzige Ausnahme ist die Kinderveranstaltung, für die Tickets ab dem 17. Oktober online gekauft werden können.

− nis