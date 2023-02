Mehrere tödliche Unfälle überschatten das Wochenende

Bei einem Unfall auf der B85 im Landkreis Freyung-Grafenau kam am Wochenende ein Motorradfahrer ums Leben (linkes Bild). Im Landkreis Traunstein ist ein Fahranfänger mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. −Fotos: Behringer / FDL/BeMi

Viele schwere Verkehrsunfälle haben sich am Wochenende in der Region ereignet. Mehrere davon endeten tödlich. Ein Überblick über die Ereignisse.



Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf B85 im Bayerwald

Ein Motorradfahrer (57) ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B85 im Landkreis Freyung-Grafenau tödlich verletzt worden. Er geriet auf die Gegenfahrbahn und ist mit einem Auto kollidiert.



19-Jähriger legt sich auf Straße im Bayerwald und wird überfahren

Ein 19 Jahre alter Mann hat sich am frühen Sonntagmorgen auf eine Straße im Bayerwald gelegt - "vermutlich um zu schlafen", schreibt die Polizei im Pressebericht. Er wurde von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.



Fahranfänger prallt gegen Baum im Kreis Traunstein und stirbt

Ein Fahranfänger ist am frühen Sonntagmorgen im Gemeindegebiet Seeon-Seebruck mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto ging nach dem Aufprall in Flammen auf. Für den Der 18-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.



Motorradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Pferdekutsche in Oberbayern

Ein Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in der Nähe von Beilngries (Landkreis Eichstätt) mit einer Pferdekutsche zusammengestoßen und gestorben. Der 22-Jährige war der Polizei zufolge bergab unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve nicht mehr bremsen konnte und auf eine Pferdekutsche fuhr. Von den zwölf Insassen der Kutsche wurde ein Mann schwer und ein Mann leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der junge Motorradfahrer starb noch am Unfallort.



Zwei Radfahrer bei Unfällen im Berchtesgadener Land schwer verletzt

Zwei schwere Radunfälle haben sich am Wochenende am Högl in Piding (Landkreis Berchtesgadener Land) ereignet. Die Radler - 40 und 27 Jahre alt - wurden jeweils schwer verletzt.



Motorradfahrer stößt mit Güllefass-Gespann zusammen

Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei Anger (Landkreis Berchtesgadener Land) mit einem Traktor-Güllefass-Gespann zusammengestoßen. Der schwer verletzte Biker wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Traunstein gebracht.



Bergtragödie in Tirol: Ein bayerischer Bergsteiger tot

Vier deutsche Alpinisten sind in den Tiroler Alpen von einer Felslawine überrascht worden. Dabei kam am Samstag ein 46-jähriger Bayer aus dem Landkreis Donau-Ries ums Leben, wie die Polizei in Innsbruck berichtete. Die Männer seien vom Schrankogel im Ötztal im hochalpinen Gelände abgestiegen, als das Unglück auf rund 3000 Metern Höhe passierte, sagte ein Polizeisprecher. Ein Mann aus der Gruppe wurde mit einer schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Rippenverletzung in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen kamen mit leichten Verletzungen davon.