McAllister: "Was in Afghanistan passiert, ist ein Desaster"

Für David McAllister (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, ist es unabdingbar, das Gespräch mit den Taliban zu suchen, um möglichst viele Schutzsuchende zu evakuieren.



"Was in Afghanistan passiert, ist ein politisches und humanitäres Desaster", sagte McAllister der Passauer Neuen Presse. Doch der Westen müsse nun mit der neuen Situation nach der Machtübernahme der Taliban umgehen. "Das Gespräch mit den Taliban zu suchen, ist zum jetzigen Zeitpunkt unabdingbar, um möglichst viele Schutzsuchende aus dem Land zu evakuieren."



Künftig werde zu beobachten sein, wie die Rechte und Freiheiten aller Afghanen gewährleistet würden, insbesondere von Frauen, Mädchen und Menschen, die Minderheiten zugehörig seien. Die EU möchte den Menschen in Afghanistan weiter Hilfe leisten, doch "ob überhaupt, und wenn ja, in welchem Umfang, staatliche Entwicklungsgelder nach Afghanistan fließen können, hängt vom Vorgehen der Taliban ab", betonte McAllister.

