Mann radelt betrunken auf der Autobahn

−Symbolbild: dpa

Am Samstagabend machte ein 41-Jähriger mit einem gefundenen Rad und knapp 2 Promille einen Ausflug auf die Autobahn.



Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstag gegen 18 Uhr einen schlangenlinienfahrenden Radfahrer, der auf der Autobahn auf Höhe der Anschlussstelle Dorfen in Richtung Passau unterwegs war. Dabei benötigte der Mann den gesamten Seitenstreifen. Streifen der Polizeiinspektion Dorfen sowie der Autobahnpolizeistation Mühldorf konnten den Radfahrer kurz nach dem Parkplatz Fürtholz-Süd antreffen. Der Mann hatte knapp 2 Promille intus.



Ermittlungen ergaben, dass der Betrunkene mit einem Kleintransporter am Parkplatz angereist war und ein dort gefundenes Fahrrad für einen Kurzausflug in der Umgebung nutzte. Hinweise für eine Trunkenheitsfahrt mit dem Kraftfahrzeug ergaben sich jedoch nicht. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Klinikum Mühldorf gebracht. Er muss sich nun neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr auch wegen einer Fundunterschlagung verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde anschließend sichergestellt.

− sol