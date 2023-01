Luftballons lösen Vermisstensuche mit Polizeihubschrauber aus

−Foto: Symbolfoto dpa

Ein Bündel Luftballons hat am Samstagabend ein großangelegte Vermisstensuche in Riedenburg (Landkreis Kelheim) ausgelöst. Auch ein Polizeihubschrauber und die Rettungshundestaffel waren im Einsatz.









Zeugen hatten gegen 21 Uhr gemeldet, dass im Bereich Riedenburg womöglich ein Gleitschirmflieger in einer Baumkrone hänge. Da aus der Entfernung auch die Polizei nicht ausschließen konnte, dass es sich um einen Gleitschirm handelt, der im Bereich des „Frauenfelsens“ in einem Baum hängt, wurde die entsprechende Rettungskette in Gang gesetzt.



„Höchste Eile geboten“



Im Einsatz waren neben Polizeihubschrauber und Rettungshundestaffel auch die Bergwacht, das BRK und zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren. „Aufgrund der einsetzenden Dunkelheit war zunächst höchste Eile geboten“, heißt es im Bericht der Polizei.



Schnell konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Statt eines Gleitschirms entdeckten die Einsatzkräfte ein Bündel Luftballons, das sich in der Baumkrone verheddert hatte. Woher die Ballons kamen, ist laut Polizei nicht bekannt.

− age