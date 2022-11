Sturmlage in der Region beruhigt sich - Glättewarnung im Bergland

−Symbolbild: Federico Gambarini/dpa

Nach dem Durchzug mehrerer Sturmtiefs ist die Nacht von Montag auf Dienstag in der Region weitgehend ruhig verlaufen - trotz windigen Wetters.









Zwar warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Teile Deutschlands, insbesondere an der Nordseeküste und im Bergland, weiterhin vor Sturmböen. Insgesamt hat sich die Lage im Vergleich zu den vergangenen Tagen jedoch etwas beruhigt.



Laut dem DWD muss im Bergland am Dienstag wegen Neuschnees gebietsweise mit Glätte gerechnet werden. Vor allem in Lagen ab 600 Metern Höhe gebe es auch leichten Frost. Zudem bleibt es windig. Anfangs müsste in der Osthälfte, ab dem Mittag auch wieder in der Westhälfte mit mäßigem bis frischen Wind gerechnet werden, hieß es. In Böen könne er stark, vereinzelt auch stürmisch auffrischen.

