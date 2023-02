Keine Corona-Isolation mehr in Bayern: Wie sollen Schulen vorgehen?

Die Schulen in Bayern sind in den Details des Gesundheitsministeriums zu dem ab Mittwoch geltenden Wegfall der Corona-Isolationspflicht mit keinem Wort erwähnt. Zur Enttäuschung von Lehrerverbänden. Denn die hatten klare Ansagen gefordert, wie sie vorgehen sollen, wenn sich Schüler oder Lehrkräfte infiziert haben und sich nun nicht mehr in eine fünftägige Quarantäne begeben müssen.

