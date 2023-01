Kater stirbt nach Schuss aus Luftgewehr

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. −Foto: Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Eine Katze ist durch einen Schuss aus einem Luftgewehr im oberbayerischen Landkreis Rosenheim tödlich verletzt worden. Dem Kater mit Namen Chili ging es zunächst aus unbekannten Gründen sehr schlecht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er habe deswegen notoperiert werden müssen. Bei der Operation am Mittwoch wurde demnach festgestellt, dass im Bauch des Tieres ein Projektil eines Luftgewehrs war. Die Polizei sucht nun nach möglichen Zeugen der Tat in Prien am Chiemsee. Die Ermittler prüfen auch ähnliche Fälle in der näheren Umgebung des Tatorts.



© dpa-infocom, dpa:220407-99-830329/3