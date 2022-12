Kanzlerkandidat Armin Laschet warnt FDP vor Ampel-Koalition

Armin Laschet, Kanzlerkandidat der Union, warnt im Interview vor einem Linksbündnis nach der Bundestagswahl. CDU/CSU ständen für Entlastung von Familien, Sicherheit und stabile Arbeitsplätze – SPD und Grüne dagegen für Steuererhöhungen, betonte er.



Zudem bezweifelte er, dass die FDP in einer Ampel-Koalition viel mitzureden hätte. Außerdem hat Laschet inhaltliche Kritik an den TV-Triellen mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock geübt. "Bürgerliche Positionen waren bei allen Triellen in der Minderheit", sagte Laschet der PNP.



Von Söder und der CSU sehe er sich im Wahlkampf ausreichend unterstützt: "Vertun Sie sich nicht, wir sind Schwesterparteien. Geschwister streiten auch mal, aber wenn es drauf ankommt, stehen sie zusammen", sagte er.

