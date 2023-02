Hardt: "Ende von Putins Herrschaft könnte eingeleitet sein"

Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, sieht durch die Proteste in Russland gegen die Festnahme von Alexej Nawalny die Machtposition von Präsident Wladimir Putin bedroht.



"Ich habe den Eindruck, dass der Fall Alexej Nawalny für den Kreml eine Erschütterung seiner Macht darstellt . die erste seit Jahren", sagte Hardt der Passauer Neuen Presse. Putin mache einen schweren Fehler, wenn er meine, er könne die Proteste allein mit Härte in den Griff kriegen.



"Putin und die Führung dieses Landes mit seiner großen europäischen Tradition und Kultur werden früher oder später scheitern, wenn sie nicht Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zulassen. Wenn Präsident Putin das nicht sieht, könnte das Ende seiner Herrschaft eingeleitet sein", sagte Hardt. Auch wachsender Unmut über die wirtschaftliche Lage des Landes bedrohe zunehmend das Regime mit Putin an der Spitze, sagte der CDU-Politiker.

