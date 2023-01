Gewinnen Sie einen Luxusurlaub im Fünf-Sterne-Resort im Allgäu

Das 5-Sterne-Hotel Sonnenalp Resort in Ofterschwang im Allgäu vereint Wellness, Golfsport, Familienurlaub und kreative Küchenkunst in Perfektion – und das seit genau 100 Jahren. −Fotos: www.sonnenalp.de

Wo einst ein bescheidenes Bauernhaus stand, findet sich heute das Fünf-Sterne-Resort Sonnenalp in Ofterschwang. Seit 1919 verwandelte sich der Allgäuer Traditionsbetrieb über vier Generationen mit viel Weitblick, Fleiß und Unternehmermut zum luxuriösen Ferienresort. Die Heimatzeitung verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.



Das Fünf-Sterne-Haus überzeugt mit einer Vielzahl an kulinarischen Angeboten und der eigenen Weinlinie "Fäßler & Salomon – Private Selection by Anna-Maria Fäßler". Das Highlight für alle Feinschmecker ist das Dine-Around-Erlebnis, bei dem sich die Gäste von der Qualität aller Restaurants überzeugen können. Neben Fäßlers Grillstube und dem Hauptrestaurant schlemmen Kulinarik-Liebhaber in dem mit einem Michelin-Stern prämierten Restaurant Silberdistel.



In Vorbereitung auf den 100. Geburtstag 2019 setzten die Gastgeber Anna-Maria und Michael Fäßler auf kontinuierliche Weiterentwicklung. Nach dem Credo "Altes bewahren, Neues schaffen" erlebte das Haus in den letzten acht Jahren einen umfassenden Wandel von innen nach außen. Alle 218 Zimmer und Suiten im alpinen Landhausstil wurden renoviert. Die gesamte Gastronomie mit Restaurants und Bars einschließlich des Sternerestaurants Silberdistel zeigt sich in neuem Gewand.



Ebenfalls erstrahlen alle Flure, die Lobby und die größte Hotel-Shoppingmeile Deutschlands in neuem Glanz. Höhepunkt der Rundumerneuerung ist die Fertigstellung des neuen Wellness-Parks im Freien im Juli 2018. Das rund 16000 Quadratmeter große, sanft in die Natur eingebettete Areal, lockt mit einem eigens angelegten Bergsee, einem Natur-Spa für Erwachsene, Panorama-Sauna, Pool-Landschaft sowie Sonnen- und Yogadecks und romantischen Rückzugsorten.