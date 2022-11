Fliegerbombe in München gefunden: Entschärfung am Donnerstag

Eine Polizistin rollt ein Absperrband aus. −Foto: Foto: David Inderlied/dpa/Illustration

Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der früheren Bayernkaserne in München haben Arbeiter eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung des Sprengkörpers soll am Donnerstag (8.00 Uhr) stattfinden, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. In einem Umkreis von 500 Metern müssen Anwohner dafür ihre Häuser verlassen. Sie wurden gebeten, dies bis 7.00 Uhr am Donnerstag zu tun. "In diesem Bereich wohnen glücklicherweise nur wenige Menschen", hieß es. Diese würden mittels Postwurfsendungen informiert. Für Menschen, die Hilfe benötigen, soll es Krankentransporte geben.



