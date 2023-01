Fliegerbombe in Ansbach erfolgreich entschärft

Ein Bagger gräbt am Gleisbett, in dem eine Weltkriegsbombe gefunden wurde. −Foto: Foto: Bundespolizei Bayern/dpa

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg am Ansbacher Bahnhof ist der Sprengkörper am Freitagabend ohne Zwischenfälle entschärft worden. Es seien beiden Zünder unschädlich gemacht worden, sagte ein Sprecher der Stadt. 2360 Anwohner und Anwohnerinnen, die vorsichtshalber ihre Wohnungen hatten verlassen müssen, konnten am Abend nach Hause zurückkehren. An der Entschärfungsaktion und den damit verbundenen Maßnahmen hatten 370 Einsatzkräfte mitgewirkt.



Wegen einer Hochwasserlage in Verbindung mit dem Bombenfund hatte die Stadt Ansbach am Freitag den Katastrophenfall ausgerufen. Dies sei nach der Entschärfung der Bombe noch nicht zurückgenommen worden, sagte der Sprecher. Es gebe aber Hoffnung, dass sich auch die Hochwasserlage entspanne. Der Dauerregen habe aufgehört. Für die Nacht und den Samstag meldeten die Wetterdienste keine weiteren Niederschläge.



© dpa-infocom, dpa:210709-99-326227/2