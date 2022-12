Flick zu Nagelsmann: "Sehr viel Spaß mit diesem Team"

Münchens Trainer Hansi Flick gibt Anweisungen. −Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa-Pool/dpa/Archivbild

Hansi Flick hat Kontakt zu seinem Nachfolger Julian Nagelsmann aufgenommen und ihn beim FC Bayern auf eine Aufgabe mit hohem Vergnügungsfaktor eingestimmt. "Ich glaube, Julian Nagelsmann wird sehr viel Spaß mit diesem Team haben, weil es eine enorme Qualität und eine tolle Einstellung hat. Das habe ich ihm auch so geschrieben", sagte Flick im Interview dem Münchner Vereinsmagazin "51". "Es ist eine Spitzenmannschaft, die weiß, worauf es ankommt. Und hierbei muss man sie als Trainer unterstützen."



Flick (56) löst nach der EM Joachim Löw als Fußball-Bundestrainer ab, Nagelsmann (33) wechselt von RB Leipzig an die Isar und hat einen Vertrag bis zum Sommer 2026.



Flick sieht in Mittelfeldlenker und Nationalspieler Joshua Kimmich (26) einen künftigen Weltfußballer. "Das Wort 'Verbissenheit' hat oft einen negativen Touch, aber er ist auf jeden Fall sehr, sehr fokussiert, das zeichnet ihn aus. Ich glaube, wenn er es schafft, seinen beispiellosen Ehrgeiz noch ein bisschen besser zu kanalisieren und in die richtige Richtung zu lenken, dann kann er Weltfußballer werden", befand Flick. "Er ist jetzt schon auf mehreren Positionen ein Weltklassespieler, aber er kann noch einen weiteren Schritt machen, und das wünsche ich ihm."



