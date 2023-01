Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge im Interview

Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge: Eine Verantwortung für den Fußball spürt er weiter, sagt der ehemalige Vorstandsvorsitzende. −Foto: eb

Am 10. November kommt er zur Veranstaltungsreihe MENSCHEN IN EUROPA ins Medienzentrum der Passauer Neuen Presse – vorab hat Karl-Heinz Rummenigge der Heimatzeitung ein großes Interview gegeben.



Wir sprachen mit Rummenigge, bis Juni Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, über die Erfolgsmaschine FC Bayern, über persönliche Verantwortung und über die Notwendigkeit einer Veränderung im europäischen Fußball.



Karl-Heinz Rummenigge über...



...seine Rolle als Ex-Vorstandsvorsitzender: "Der Fußball liegt mir sehr am Herzen, und das hört auch nicht auf, wenn man als Vorstandsvorsitzender zurücktritt. Ich spüre da auch weiterhin eine große Verantwortung. Gerade auch was den internationalen Fußball und die Wettbewerbsfähigkeit betrifft, das passt ja auch zum europäischen Ansatz Ihrer Veranstaltung."



...zwei Schlüssel-Transfers: Wir haben Manuel Neuer 2011 für rund 20 Millionen Euro verpflichtet, Robert Lewandowski 2014 sogar ablösefrei – man könnte es kurz fassen: hinten der beste Torwart der Welt, vorne der beste Stürmer der Welt. Das war die Basis für die besten zehn Jahre der Vereinsgeschichte. Gegipfelt ist das Ganze dann natürlich mit den historischen sechs Titeln in einer Saison 2019/2020 unter Hansi Flick.



...Antworten auf die Fragen, die ein veränderter Fußball stellt: Nach dem Bosman-Urteil von 1995 kamen die Ablösesummen und es entwickelte sich eine Spirale auf dem Transfermarkt, die sich in immer schwindelerregendere Höhen bewegte, bis hin zu dem Megatransfer 2017, als Neymar für 222 Millionen Euro nach Paris wechselte. Wir müssen nun Sorge tragen, dass wir die Finanzen im Fußball stärker regulieren und für mehr Wettbewerbsausgleich sorgen. Wir brauchen ein Financial Fairplay 3.0, das stringent umgesetzt wird und auch mit dementsprechenden Sanktionen einhergeht. Der europäische Spitzenfußball braucht eine Kurskorrektur.

