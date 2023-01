Erneute Gewitterwarnung: Auch EM-Spiel könnte betroffen sein

−Symbolbild: dpa

Auch für Mittwochabend meldet der Deutsche Wetterdienst schwere bis extreme Gewitter im Süden Deutschlands. Dabei könne nicht ausgeschlossen werden, dass auch das Münchener EM-Spiel betroffen ist.



In ganz Ostbayern haben schwere Gewitter bereits in der Nacht zum Dienstag und in der Nacht zum Mittwoch hohe Schäden angerichtet. Golfball große Hagelkörner durchschlugen Scheiben, Gebäude liefen mit Wasser voll und abgebrochene Bäume und Äste versperrten stundenlang die Straßen.









Am Montagabend musste sogar kurzzeitig die Notaufnahme des oberbayerischen Krankenhauses Wolfratshausen (Landkreis Tölz-Wolfratshausen) einen Notstopp verhängen. In der Nacht zum Mittwoch kam es erneut zu schweren Schäden in Südostbayern.



Warnung vor Starkregen und Hagel



Offensichtlich soll sich die Lage auch im Laufe des Mittwochs nicht entspannen. Der DWD warnt ab dem Nachmittag erneut vor schweren bis hin zu "extremen" Gewittern in der Mitte und im Süden Bayerns (Vorabinformation Unwetter). Nach einer Vorabinformation des DWD können sich ab dem Nachmittag zunächst nur vereinzelt, ab den Abendstunden dann von den Alpen ausgehend weitere schwere Gewitter bilden. Dabei muss mit heftigem Starkregen bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel bis fünf Zentimetern sowie schweren Sturmböen bis 100 km/h (Bft 10) gerechnet werden. Im Laufe der Nacht wachsen die Gewitter laut DWD voraussichtlich zusammen und verlagern sich ostwärts.



Auf Nachfrage der PNP beim Deutschen Wetterdienst ist nicht ausgeschlossen, dass auch das Münchener Stadion betroffen ist. Wo genau sich die Gewitterzellen entladen werden, ist laut dem DWD-Wetterberater Martin Schwienbacher allerdings noch vollkommen unklar. Fest stehe bisher nur, dass es im südlichen Raum Bayerns zu ähnlichen Verhältnissen wie in den letzten Nächten kommen werde. Sollte diesmal die Allianz-Arena der Schauplatz sein, dann sei es durchaus wahrscheinlich, dass das Spiel unterbrochen werden müsse.