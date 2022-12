"Ekelhaftes Gefühl": Pfiffe nach erster Heimniederlage

Das Logo des TSV 1860 München ist auf dem Trainingsgelände zu sehen. −Foto: Foto: picture alliance / Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Michael Köllner und seine Spieler waren sich in der Analyse nach dem 0:2 im Heimspiel gegen das bisherige Kellerkind FSV Zwickau einig. Dem TSV 1860 München habe die Zielstrebigkeit und die Durchsetzungskraft gefehlt. Entsprechend niedergeschlagen trotteten die erneut sieglosen Münchner nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison in der 3. Fußball-Liga vom Platz. "Es ist ein ekelhaftes Gefühl", sagte 60-Trainer Köllner. Mittelfeldspieler Richy Neudecker sprach von einer "großen Enttäuschung" und gestand: "das Selbstbewusstsein fehlt".



Für die mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten "Löwen" war es das vierte sieglose Spiel in Serie. Mit nur elf Punkten aus neun Spielen belegt der TSV Tabellenplatz 13. Von Spieltag zu Spieltag geht es in der Tabelle weiter nach unten.



Die 10 000 Fans im Grünwalder Stadion sahen eine engagierte Anfangsphase ihrer 60er, die jedoch schnell verpuffte. 25 Minuten nach Anpfiff schockte Johan Gomez die verzweifelt anrennenden "Löwen". Verteidiger Semi Belkahia verlor die Orientierung an der Strafraumgrenze und ließ den Zwickauer ziehen - 0:1.



In der Folge kamen die Münchner zu ihren Torchancen, doch wie so oft in dieser Saison stockte das Angriffsspiel. "Das ist der Unterschied. Wir machen die Dinger nicht rein, spielen unsere Chancen nicht zu 100 Prozent zu Ende", ärgerte Sich Neudecker.



Zwickau nutzte die Schwäche eiskalt. Joker Yannik Möker zog in der 63. Minute aus zweiter Reihe zum 2:0-Endstand ab. Die TSV-Fans waren bedient und quittierten die Leistung ihrer Mannschaft mit lauten Pfiffen. Die Rufe: "Wir wolln Euch kämpfen sehn", hätten wehgetan, gestand Neudecker und suchte nach Lösungsansätzen.



"Wir müssen wieder die einfachen Dinge machen. Weniger dribbeln, den Ball einfach annehmen und spielen und zusammen kompakt verteidigen", sagte der Oberbayer. Das gelte auch für ihn selbst. Im Moment sei der Wurm drin, befand Teamkollege Dennis Dressel. "Den müssen wir jetzt rauskriegen und nächste Woche eine Reaktion zeigen", forderte der 22-Jährige mit Blick auf das kommende Auswärtsspiel beim SC Verl.



