Durch virales Video: Polizei kommt Autoscooter-Dieben auf die Schliche

Zwei betrunkene Festbesucher haben im Landkreis Landshut einen Autoscooter durch den Ort geschoben. Ein Video der Aktion verbreitete sich rasch über die sozialen Medien - und rief die Polizei auf den Plan. −Foto: Schmid

Eine Schnapsidee kommt zwei jungen Burschen aus dem Landkreis Landshut jetzt teuer zu stehen. In der Nacht auf Samstag haben sie einen Autoscooter aus einem Fahrgeschäft auf dem Veldener Volksfest gehoben und ihn in Richtung Ortsmitte geschoben. Ein Video des Streichs ging innerhalb kürzester Zeit viral. Blöd für die "Täter": Auch die Polizei nutzt Messenger-Dienste und Soziale Medien.



Innerhalb kürzester Zeit bekamen die Vilsbiburger Ordnungshüter Wind von der Sache. "Einen haben wir bereits definitiv ermittelt. Der andere ist auch kein großes Problem", sagte Polizeichef Hermann Vogelgsang am Montag. Zwar musste auch er lachen, als er von der Angelegenheit gehört hat, Sachbeschädigung ist es aber trotzdem. Bei der Aktion wurde der Scooter ordentlich demoliert.



Zu sehen sind auf dem verwackelten Video zwei offensichtlich sturzbetrunkene junge Burschen in Tracht, wie sie den Autoscooter in Richtung Ortsmitte schieben, während auf der anderen Fahrbahnseite der Verkehr vorbeirauscht. Zu hören sind im Hintergrund noch andere - offensichtlich ebenfalls betrunkene - Freunde der beiden. "Ihr seid’s da Wahnsinn! Buam, ihr seid’s da Wahnsinn!", lallt derjenige, der die Szene mit der Kamera festgehalten hat und ungewollt wohl auch dafür gesorgt hat, dass die Polizei auf den Fall aufmerksam wurde und seine beiden Kumpels jetzt Ärger am Hals haben.



Männer trotz Dunkelheit auf Video gut zu erkennen



"Hast Du 50 Cent? Ich mechat no fahr’n!" Sagt ein anderer junger Mann in die Kamera, der an den beiden vorbeitorkelt, die den Scooter derweil weiter fleißig Richtung Ortsmitte schieben. Die Clique ist offensichtlich alkoholbedingt gut drauf - und trotz Dunkelheit gut auf dem Video zu erkennen. Was natürlich wiederum die Vilsbiburger Polizei erfreut. Denn die hatte dank der Aufnahmen kein Problem, einen der übermütigen Spaßvögel schnell zu identifizieren.



"Schön, dass es die Sozialen Medien gibt", sagt Vogelgsang und weiter: "Wir haben natürlich auch WhatsApp. Ganz abseits stehen wir also auch nicht." Die zwei Gaudiburschen hatten den Scooter übrigens nach ihrer Spritztour wieder zurückgetragen, wie Vogelgsang erzählt. Trotzdem werden sie jetzt tief in die Tasche greifen müssen. Bei der Aktion wurde der Fahrzeugboden laut Polizei stark beschädigt. 6000 Euro kostet ein neuer Scooter. Davon könnte man sich viel Bier kaufen.