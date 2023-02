Drei bayerische Lehrkräfte erhalten "Deutschen Lehrerpreis"

Annette Wörmann, Lehrerin am Schyren-Gymnasium in Pfaffenhofen an der Ilm. −Foto: Foto: Sabine Pohla/DPhV/Heraeus Bildungsstiftung/dpa

Drei Lehrkräfte aus Bayern sind mit dem "Deutschen Lehrerpreis" ausgezeichnet worden. Die zwei Lehrerinnen und ein Lehrer wurden in der Kategorie "Ausgezeichnete Lehrkräfte" des bundesweiten Wettbewerbs geehrt, wie eine Sprecherin des Preises am Dienstag mitteilte.



Die Auszeichnung für herausragendes pädagogisches Engagement erhielten Lena Büttner, Lehrerin für Deutsch und Latein am Dürer-Gymnasium in Nürnberg, Maximilian Gebhard, Lehrer für Mathematik und evangelische Religionslehre an der Staatlichen Realschule Weilheim, und Annette Wörmann, Lehrerin für Latein und katholische Religionslehre am Schyren-Gymnasium in Pfaffenhofen an der Ilm.



Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) teilte zu den Auszeichnungen mit, die Corona-Pandemie zeige einmal mehr, dass Lehrerinnen und Lehrer als Lernmanager, Wissensvermittler und Bezugspersonen eine Schlüsselrolle im Bildungserfolg der Kinder und jungen Erwachsenen einnehmen würden. "Hierfür gebührt ihnen meine Anerkennung und mein Dank", so Piazolo.



Der "Deutsche Lehrerpreis - Unterricht innovativ" geht auf eine Initiative des Deutschen Philologenverbands und der Vodafone Stiftung Deutschland aus dem Jahr 2008 zurück. Seit 2020 sind die Heraeus Bildungsstiftung und der Philologenverband Träger des Wettbewerbs.



