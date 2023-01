Doch keine Osterruhe: Das sagen unsere Leser zu den Beschlüssen

Nach massiver Kritik und Verwirrung um die geplante Corona-Osterruhe hat die Bundeskanzlerin die Regelung wieder gekippt. Das Thema diskutieren auch die PNP-Leser.



Lesen Sie auch:

- Das denken unsere Leser zu den neuen Lockdown-Beschlüssen



Das Hin und Her der Regierung und der Ministerpräsidenten am Wochenanfang bezüglich der Fortführung der Corona-Beschränkungen und die zuerst verordnete und dann wieder gekippte "Osterruhe" beschäftigt nach wie vor unsere Leser enorm.



Wir veröffentlichen in einem Leserbrief-Spezial erneut eine Auswahl an Leserzuschriften. "Nicht akzeptabel" findet eine Lesern aus dem Landkreis Regen. "Es ehrt in gewisser Hinsicht Frau Merkel, wenn sie die ,Schuld‘ auf sich nimmt", meint dagegen ein Leser aus dem Landkreis Rottal-Inn.

angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen?