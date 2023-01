Das waren die Überraschungen bei der Bundestagswahl in der Region

Prognosen zur Bundestagswahl gibt es im Vorfeld immer reichlich. Trotzdem sind Überraschungen immer möglich, wie es sie in einigen Wahlkreisen der Region gab.



Eine dieser Überraschungen: In manchen Gebieten holten die Freien Wähler mehr Stimmen als die CSU. Die Schwesterpartei der CDU hat in einer Gemeinde sogar 20 Prozentpunkte im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 verloren. Ein Ort in Bayern erreichte eine Wahlbeteiligung von 90 Prozent.



In den meisten Gemeinden des Wahlkreises Passau führt zwar die CSU beziehungsweise Direktkandidat Andreas Scheuer, in der Gemeinde Witzmannsberg kristallisierte sich dagegen ein unerwarteter Sieger heraus

