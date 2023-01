Corona-Wette eingelöst: Mann verbringt 48 Stunden in seiner Lieblingskneipe

Das Versprechen, das er am Anfang der Pandemie abgab, löste der Bamberger jetzt ein. −Symbolbild: dpa

Viele mögen an so etwas gedacht haben, ein Bamberger hat es wirklich durchgezogen: "Wenn das vorbei ist, bleibe ich zwei Tage da", kommentierte Herbert Hellmuth (53) vor etwa zwei Jahren die Corona-Pandemie in Bezug auf seine Lieblingskneipe.



Nun, da die meisten Beschränkungen aufgehoben sind, hat Hellmuth seine Wette eingelöst - und 48 Stunden in seiner Stammkneipe, dem "Fässla" in Bamberg, verbracht. Auf Facebook feierte er seinen "Kneipenmarathon" - und schaffte es damit sogar ins Fernsehen. Die "BR Frankenschau aktuell" berichtete.









Von Donnerstag, 12 Uhr, bis Samstag, 12 Uhr, verbrachte er Nonstop im "Fässla". "Bitte kommt mich besuchen und unterstützen, es gibt viel zu erzählen. Egal ob zum Frühstück, Mittag- oder Abendessen, oder auch für einen Schlummertrunk, Ihr seid herzlich willkommen", schrieb er dazu auf Facebook.



Medienberichten zufolge hat Hellmuth die Aktion erfolgreich beendet - gefeiert von Familie und Freunden. Und es wird wohl nicht sein letzten Besuch in seiner Lieblingskneipe gewesen sein. Wenn auch vielleicht der längste.

− kse