Bundesliga-Aufsteiger Fürth verlängert mit Stürmer Abiama

Fürths Dickson Abiama. −Foto: Foto: Daniel Karmann/dpa/Archiv

Die SpVgg Greuther Fürth hat Stürmer Dickson Abiama mit einem neuen Dreijahresvertrag bis 2024 ausgestattet. Der fränkische Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga verlängerte den Kontrakt des talentierten Nigerianers (22) damit vorzeitig um ein Jahr. Abiama war 2020 aus der Bayernliga nach Fürth gekommen und avancierte mit neun Pflichtspieltoren zum erfolgreichsten Einwechselspieler der 2. Liga.



"Die Entwicklung von Dickson ist einfach großartig. Es freut mich umso mehr, weil Dickson sehr demütig damit umgeht und einfach fleißig an sich arbeitet", sagte Rachid Azzouzi, der Geschäftsführer der Fürther, in einer Mitteilung vom Montag. "Er hat sich diese Vertragsverlängerung absolut verdient."



© dpa-infocom, dpa:210621-99-86010/2