Bewusstlos am Steuer: Drei Verletzte bei Unfall

Ein Warndreieck mit dem Schriftzug "Unfall" steht vor einem Blaulicht auf der Straße. −Foto: Foto: Patrick Seeger/dpa/Illustration

Ein Autofahrer hat in Oberfranken vermutlich das Bewusstsein verloren und einen schweren Unfall verursacht. Beim Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Wagen in Niederfüllbach (Landkreis Coburg) wurde der 54-Jährige schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann sei im Krankenhaus und nach wie vor nicht bei Bewusstsein.



In dem anderen Wagen erlitten der Fahrer und ein fünfjähriger Junge bei dem Unfall am späten Montagnachmittag leichte Verletzungen. Das Kind kam den Angaben zufolge per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, weil sein Zustand zunächst unklar gewesen war.



Der Unfall ereignete sich in der Nähe eines Einkaufszentrums und zog nach Angaben der Feuerwehr zahlreiche Schaulustige an. Der zuständige Kreisbrandrat Manfred Lorenz sagte, zahlreiche Menschen hätten fotografiert und die Einsatzkräfte behindert. Das Ausmaß sei "heftig" gewesen, sagte Lorenz, der selbst vor Ort war: "Das war pervers." An beiden Fahrzeugen sei Totalschaden entstanden.



