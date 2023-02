Bereit für Saison: Hernández und Coman wieder im Training

Die Mannschaft posiert vor dem Training für ein Mannschaftsfoto. −Foto: Foto: Matthias Balk/dpa

Beim FC Bayern München lichtet sich eine Woche vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga das Lazarett. Weltmeister Lucas Hernández nahm am Donnerstag nach seiner Meniskus-Operation das Lauftraining auf. Die Knieverletzung hatte sich der Verteidiger aus Frankreich bei der Europameisterschaft zugezogen.



Auch Kingsley Coman absolvierte nach Vereinsangaben eine Laufeinheit. Der Flügelstürmer hatte sich am vergangenen Wochenende beim 0:3 im Testspiel gegen den SSC Neapel eine Beckenprellung zugezogen und musste einige Tage pausieren. Der kanadische Nationalspieler Alphonso Davies trainiert nach einem auskurierten Bänderriss am Fuß wieder mit dem Ball.



Der deutsche Serienmeister startet am Freitag kommender Woche bei Borussia Mönchengladbach in die Saison, nachdem das für diesen Freitag angesetzte DFB-Pokalspiel bei den Amateuren des Bremer SV wegen Corona-Fällen beim Gegner abgesagt werden musste.



© dpa-infocom, dpa:210805-99-723667/3