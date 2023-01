Bäderdreieck fordert mit stiller Aktion klare Öffnungsperspektive

Die Kur- und Fremdenverkehrsorte ringen weiter um eine Öffnungsperspektive und hadern mit der Politik. Erneut initiierte die Thermenwelt Bad Füssing eine besondere Form der Kundgebung.



In riesigen Lettern wurden die Buchstaben "SOS" auf die Plätze der drei Kurorte Bad Füssing, Bad Birnbach und Bad Griesbach gemalt. Damit will man ein deutliches Signal an die Politik in München und Berlin senden, verbunden mit der Forderung nach einer klaren Öffnungsperspektive.



Der Kur- und Tourismusverein in Bad Griesbach beteiligte sich ebenso wie der Ring der Gastlichkeit in Bad Birnbach. In allen drei Vereinen sind Hunderte von Betrieben organisiert, die unter dem Titel "Das Bäderdreieck brennt für seine Mitarbeiter" vor allem auf die Situation der vielen Tausend Beschäftigten in der Branche aufmerksam machen will.

