Autopanne - was tun? Polizei gibt Tipps: So verhalten Sie sich richtig

Laut Polizei bei einer Autopanne besonders wichtig: Warndreieck und Warnweste −Symbolbild: dpa

Von Christoph Eberle

Immer wieder kommt es auf Autobahnen zu schweren Unfällen, weil Pannenfahrzeuge nicht richtig abgesichert sind. So zum Beispiel auf der A94, wo ein Lkw ungebremst ein liegengebliebenes Fahrzeug rammte. Die Polizei gibt daher Tipps für richtiges Verhalten.









„Für einen Beamten der Autobahnpolizei ist die Absicherung von Einsatzstellen und die Kenntlichmachung von Fahrzeugen ein alltägliches Geschäft. Für jeden anderen stellt ein Pannenfall eine Ausnahmesituation dar“, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Mühldorf. Er gibt daher folgende Tipps:



- Bewahren Sie bitte Ruhe.

- Schalten Sie die Warnblinkanlage an Ihrem Fahrzeug ein.

- Verlassen Sie Ihr Fahrzeug umsichtig und beobachten Sie den rückwärtigen Verkehr genau.

- Ziehen Sie bitte eine Warnweste an.

- Rechnen Sie nicht mit besonderer Rücksichtnahme anderer Verkehrsteilnehmer.

- Stellen Sie Ihr Warndreieck bitte in ausreichender Entfernung (Abstand: mindestens 150 Meter, je nach Streckenverlauf auch weiter entfernt) auf. Gehen Sie hierbei zum Aufstellen des Warndreiecks hinter der Schutzplanke entlang.

-Setzen Sie sich bitte im Anschluss nicht in Ihr Fahrzeug. Suchen Sie einen geschützten Bereich, am besten hinter einer Schutzplanke, auf und informieren Sie die Einsatzkräfte.