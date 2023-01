Auto-Knacker in Straubing gefasst - Doch die Polizei findet noch ganz anderes Diebesgut

−Symbolfoto: : Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes

Von Jonas Raab

In Straubing wurde ein Mann festgenommen, der wohl für eine Auto-Diebstahlserie in den vergangenen Wochen verantwortlich ist. Eine Wohnungsdurchsuchung veranlasste die Polizei, auch in anderer Sache gegen den 38-Jährigen zu ermitteln.









Im Straubinger Stadtgebiet verschwanden in den vergangenen Wochen immer wieder Wertgegenstände aus geparkten und nicht abgeschlossenen Autos. Doch auch Absperren half nicht immer, denn die Polizeiinspektion Straubing berichtet zudem von mehreren eingeschlagenen Auto-Fensterscheiben und damit einhergehenden Diebstählen „des besonders schweren Falles“.



Diebstahlserie in Straubing: Polizei fasst dringend Tatverdächtigen



Die Diebstahlserie könnte nun ein Ende haben, denn die Polizei nahm am Samstag einen 38-jährigen Mann fest. Er ist dringend tatverdächtig und wurde bereits dem Ermittlungsrichter vorgeführt.



Wie die Polizei mitteilt, konnten die Beamten am Samstag in der Straubinger Wohnung des Tatverdächtigen „umfangreiches Diebesgut“ sicherstellen. Und nicht nur das: Da sich in der Wohnung auch mehrere Fahrräder befanden, wurden weitere Ermittlungen eingeleitet.



Laut einer Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straubing bestand gegen den Festgenommenen bereits ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Straubing: Der 38-Jährige ist demnach auch in mehreren Diebstählen und Betrugstaten im Oktober und November des Vorjahres dringend tatverdächtig. Aufgrund dieses Haftbefehls befindet sich der Verdächtige nunmehr in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.