Ausgesetztes Baby außer Lebensgefahr

Eine Woche nach dem Fund eines ausgesetzten Neugeborenen in Mittelfranken ist das Baby außer Lebensgefahr. "Die Kleine atmet selbstständig", sagte eine Sprecherin des Klinikums Fürth. Folgeschäden seien zwar immer noch nicht auszuschließen. Aber: "Insgesamt sind wir vorsichtig optimistisch", sagte die Sprecherin. Zuvor hatte der Bayerische Rundfunk berichtet.



Das Kind war vergangenen Mittwoch stark unterkühlt von Passanten auf einer Wiese in Langenzenn (Landkreis Fürth) gefunden worden. Die 19-jährige Mutter des Mädchens sitzt in Untersuchungshaft.



