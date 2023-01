Amphetamine per Post: Polizei nimmt Drogenbande fest

−Symbolbild: Rolf Vennenbernd/dpa

Zehn Kilogramm Amphetamin hat sich ein 35-Jähriger aus Grainau (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) im Darknet bestellt. Die Polizei den Empfänger und drei weitere Tatverdächtige festnehmen.



Am 10. Februar konnten die Beamten des Bayerischen Landeskriminalamts und der Kripo Garmisch-Partenkirchen die Drogenhändler festnehmen, heißt es in einer Mitteilung. Nach der Bestellung der Drogen im Darknet konnten die Ermittler das Paket im Sendungsverlauf lokalisieren. Die Zustellung an den Empfänger wurde überwacht, um weitere Beteiligte identifizieren zu können.



Bei Durchsuchungen auch Bargeld und Gold aufgetaucht



Neben dem Empfänger wurden drei weitere Verdächtige festgenommen. Bei späteren Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen in Grainau und Garmisch-Partenkirchen wurden ein weiteres

Kilogramm Amphetamin, vermutlich aus einer früheren Lieferung stammend, über 20.000 Euro Bargeld sowie Gold- und Silberbarren im Wert von mehreren Tausend Euro und zwei zur Ausführung der Tat benutzte E-Bikes im Wert von 10.000 Euro konfisziert.



Gegen alle vier Tatverdächtigen ergingen auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft München II Haftbefehle durch den zuständigen Ermittlungsrichter des Amtsgerichts München.

− pnp