Ab Donnerstag: Mehr Freiheiten für Voll-Geimpfte und Genesene

−Foto: Federico Gambarini/dpa

Bayern wird bereits von diesem Donnerstag an vollständig gegen Covid-19 geimpfte Menschen und Genesene mit negativ Getesteten gleichstellen und ihnen zusätzlich weitere Lockerungen zuerkennen.



Die Pressekonferenz zum Nachlesen finden Sie hier.



Lesen Sie dazu auch:

- Bundeskabinett beschließt Corona-Lockerungen für Geimpfte



Unter anderem sollen Menschen mit vollständiger Corona-Impfung - also in der Regel zwei verabreichten Impfdosen oder Genesene mit einer Impfung - von der Testpflicht und von den Ausgangsbeschränkungen befreit werden. Auch bei der Zahl der maximal erlaubten Kontakte werden sie nicht mehr mitgezählt.



Dabei gilt:



Als Voll-Geimpft gelten Menschen 15 Tage nach ihrer zweiten Impfdosis, so Gesundheitsminister Klaus Holetschek im Rahmen einer Pressekonferenz am Dienstag. Als Genesen gelten Menschen, die in den letzten sechs Monaten nachweislich eine Corona-Erkrankung überstanden haben, oder falls diese schon länger zurück liegt, bereits eine Zusatz-Impfdosis erhalten haben.



Söder: Signal setzen



Die Staatsregierung habe sich entschieden, die Regelung schon an diesem Donnerstag und damit zwei Tage vor dem Bund in Kraft zu setzen, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Dienstag. Man wolle ein Signal setzen, dass Impfen wichtig ist. "Wir sind der festen Überzeugung, dass bei einem solchen Fortschritt der Grundrechtsschutz, die Freiheit des Einzelnen überwiegt", sagte Söder.



Er rief weiter zu höchster Vorsicht auf. Die dritte Corona-Welle sei noch nicht gebrochen, auch wenn die Werte sich positiver entwickelten. "Ich würde nicht sagen, es ist unter Kontrolle", sagte der Ministerpräsident.



Söder: Lockerungen nach Erstimpfung kein Modell für Bayern



Der Freistaat Bayern will nicht dem Modell aus dem Nachbarland Österreich folgen und Menschen nach Verabreichung von erst einer von zwei Corona-Impfdosen bereits Lockerungen zuerkennen. "Wir würden das jetzt nicht machen", sagte Söder. Die Praxis sei mit hohen Risiken verbunden, auch wenn die Erstimpfung bereits einen erhöhten Schutz biete. Das Modell werde hierzulande derzeit nicht näher diskutiert.









In Österreich soll schon bald eine Corona-Erstimpfung als Eintrittskarte für Restaurants, Veranstaltungen und Hotels gelten. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein kündigte am Montag im Parlament an, dass dies 21 Tage nach Erhalt der ersten Dosis gelten solle. Der Nationalrat beschloss eine Gesetzesänderung, mit der Geimpfte und Genesene von der Testpflicht befreit werden können, wenn ab 19. Mai Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur wieder ihre Dienste anbieten.

− dpa/ajk