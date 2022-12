55-Jährige stirbt nach Zusammenstoß mit Kleintransporter

Ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht fährt auf einer Straße. −Foto: Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Eine 55-jährige Autofahrerin ist bei Welden (Landkreis Augsburg) gestorben, nachdem ein Kleintransporter gegen ihren Wagen geprallt ist. Nach Angaben der Polizei vom Samstag starb die Frau am Freitag noch am Unfallort.



Demnach sei der Kleintransporter eines 33-jährigen Fahrers auf der winterglatten Straße ins Schleudern geraten und gegen den Wagen der 55-Jährigen gestoßen. Ein drittes Auto konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte ebenfalls in die Unfallstelle. Dabei wurden der Fahrer des dritten Autos und der 33-Jährige leicht verletzt.



