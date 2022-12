49-Jährige stirbt nach Brand in Mehrfamilienhaus

Ein Feuerwehrblaulicht ist auf einem Einsatzfahrzeug zu sehen. −Foto: Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Eine 49-Jährige ist nach dem Ausbruch eines Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt an der Aisch (Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim) gestorben. Nach Angaben der Polizei vom Samstag starb die schwer verletzte Frau in der Nacht im Krankenhaus.



Das Feuer war Freitag Nachmittag in einem Zimmer des Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits einige Bewohner ins Freie gerettet, darunter auch die 49-Jährige, welche dann allerdings bewusstlos war und reanimiert werden musste. Ihr ebenfalls verletzter 22-jähriger Sohn kam auch ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar.



