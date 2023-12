„Keine Eier“: Superstar van Gerwen greift deutschen Darts-Profi an

Darts-Star Michael van Gerwen hat nach seinem souveränen Einzug ins WM-Viertelfinale eine Verbalattacke gegen den deutschen Profi Ricardo Pietreczko gestartet. Dieser hatte am Donnerstagabend mit 3:1 gegen den englischen WM-Favoriten Luke Humphries geführt und die Partie noch mit 3:4 verloren.



„Er (Humphries) hätte dieses Spiel verlieren müssen, um es klar zu sagen. Aber, wie heißt er gleich wieder? Pietreczko. Pietreczko hat überhaupt keine Eier. So ist es nun mal. Ich muss sichergehen, dass ich mich auf sich selbst konzentriere“, sage van Gerwen nach seinem klaren 4:0 über Englands Mitfavorit Stephen Bunting. Mighty Mike, wie der Niederländer genannt wird, hat bisher noch keinen Satz bei der WM verloren. Andere Favoriten wie Gerwyn Price (Wales) oder Peter Wright (Schottland) sind bereits raus.



Bei einer Drittrunden-Niederlage von Humphries hätte van Gerwen schon jetzt als Nummer eins ab 4. Januar festgestanden. So könnte es im Halbfinale zu einem großen Kräftemessen der beiden Weltklasse-Akteure kommen.



Dies wäre nicht nur ein Duell um den Finaleinzug im Alexandra Palace von London, sondern auch ein Endspiel um den Nummer-eins-Status. Der entthronte Weltmeister Michael Smith spielt nach seinem Achtelfinal-Aus gegen Landsmann Chris Dobey (0:4) keine Rolle mehr. Smith war seit seinem WM-Triumph vor knapp einem Jahr der Primus.

− dpa