Zwölfjähriger durch Feuerwerk am Ohr verletzt

Die Explosion eines Feuerwerkskörpers hat einen Zwölfjährigen im oberbayerischen Inzell (Landkreis Traunstein) in der Silvesternacht am Ohr verletzt. Ein Mann habe in der Nähe des Jungen eine Batterie mit mehreren Schüssen angezündet, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Vermutlich aufgrund eines Defekts sei es dann zu mehreren Querschlägern gekommen, von denen einer direkt neben dem Kopf des Jungen explodiert sei. Der Zwölfjährige musste umgehend ins Krankenhaus gebracht und dort behandelt werden. Ob die Explosion bei ihm bleibende Schäden verursacht hat, war zunächst unklar.

Die Polizei sucht den Mann, der das Feuerwerk anzündete und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.

