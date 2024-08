Keks-Laster landet in Leitplanke: A8 bei Irschenberg gesperrt

Aufgrund eines Lkw-Unfalls kommt es am Montagvormittag zu massiven Behinderungen auf der A8 im Landkreis Miesbach. Ein mit zwölf Tonnen Keksen beladener Lkw hing in der Mitteleitplanke fest, was zu Teilsperrungen und Staus in beiden Richtungen führte.





Ein mit zwölf Tonnen Kekse beladener Sattelzug aus Litauen kam aus bisher unbekannter Ursache auf der A8 Höhe Irschenberg am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr alleinbeteiligt ins Schleudern und durchbrach die Mittelschutzplanke, wo sich der Anhänger verkeilte und hängen blieb.





Beide Richtungen betroffen

In der Folge wurden die zwei linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung München und der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Salzburg blockiert. Diese Behinderung wird auch bis auf Weiteres bestehen bleiben.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Laster sollte im Laufe des Tages mit einem Kran geborgen werden. Dem ADAC zufolge staut es sich – in Richtung Salzburg sprach der Verkehrsclub von etwa 12 Kilometern Stau.

− lai/dpa