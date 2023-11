Zwölf Grad kalt: Fünf gekenterte Ruderer aus Starnberger See gerettet

Einsatzkräfte haben am Sonntag fünf gekenterte Ruderer aus dem zwölf Grad kalten Starnberger See gerettet. Bei den Wassertemperaturen seien die Männer in akuter Lebensgefahr gewesen, teilte die Wasserwacht mit.









Einer von ihnen wurde demnach stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Trotz eines nicht unerheblichen Wellengangs hätten die Wassersportler keine Schwimmwesten getragen. Ihr Boot war demnach in Höhe von Pöcking-Possenhofen (Landkreis Starnberg) gekentert.



Die Ruderer hatten demnach einen Spaziergänger mit einem Paddel und Hilferufen auf sich aufmerksam gemacht, der dann den Notruf wählte. Einsatzkräfte machten sich mit einem Rettungsboot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) auf den Weg und und brachten die Bootsbesatzung an Land.



An der Wasserrettungsstation wurden die deutlich unterkühlten Männer dann erstversorgt. Mitarbeiter der Wasserwacht und des DLRG schleppten das havarierte Ruderboot ans Ufer.

− dpa