Zwischen K-Frage und Strafanzeigen: So erlebten unsere Reporter den Politischen Gillamoos

Es donnerte und es blitzte gewaltig über der Gillamoos-Festwiese in Abensberg (Landkreis Kelheim). Ähnlich aufgeladen war mitunter die Stimmung in den Festzelten. Beim Gillamoos-Frühschoppen der Polit-Größen bleibt traditionell kein Auge trocken. Unsere Kolleginnen und Kollegen waren für Sie vor Ort.









Im vollbesetzten Hofbräuzelt der CSU gaben Ministerpräsident Markus Söder und sein hessischer Amtskollege Boris Rhein bei ihrem Gillamoos-Auftritt einen Tag nach den Landtagswahlen in Ostdeutschland einen Vorgeschmack auf die Bundestagswahl. Den ausführlichen Bericht lesen Sie hier.



Hubert Aiwanger erneuerte im Kuchlbauer Weissbierstadl den Anspruch seiner Partei, Teil der nächsten Koalition in Berlin zu sein. Mehr dazu lesen Sie hier.





SPD: „Leicht verkatert“





Auch der politische Frühschoppen der SPD kreiste um die Landtagswahlen am Sonntag. „Leicht verschnupft und leicht verkatert“, seien die Genossen an diesem Montag, sagte der Abensberger Ortsvereinsvorsitzender Thomas Schug zu Beginn. Wie es im SPD-Zelt dann weiterging, lesen Sie hier.



Das war der Politische Gillamoos: Unser Liveticker zum Nachlesen



Euphorische Stimmung nach den Landtagswahlen herrschte bei der AfD im Schlossgarten. Bei Gewitter und Regen blieb hier kein Auge trocken – und vor allem Ministerpräsident Söder bekam sein Fett weg. Den ausführlichen Bericht finden Sie hier.





Söder-Bart erntet Spott

Im Ottenbräu-Zelt schlüpfte Kabarettist Wolfgang Krebs in seine Paraderollen – und parodierte Markus Söder, Hubert Aiwanger, Robert Habeck und Edmund Stoiber. Mehr dazu lesen Sie hier.



In der prall gefüllten Stanxxs Aumühl Stub’n kommentierte die bayerische ÖDP-Chefin zu Beginn ihrer Rede Markus Söders Bart. Während es draußen wie aus Eimern schüttete, hagelte es in der Stub’n auch Kritik für die Ampelregierung. Den Bericht unserer Kollegin lesen Sie hier.



In unserem Liveblog zum Gillamoos bleiben Sie auf dem Laufenden.



Schrille Trillerpfeifen-Töne beim Störmanöver einer politischen Gegnerin, aber auch klare Mahnung zur Mäßigung in aufgeheizten politischen Zeiten vom grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann: Beim grünen Frühschoppen auf dem Gillamoos war beides geboten. Mehr dazu lesen Sie hier.





Kampfgeist bei der FDP

Die Wahlniederlagen in Ostdeutschland überschatteten den Gillamoos-Auftritt der FDP. Unser Reporter nahm dennoch Kampfgeist bei Fraktionschef Christian Dürr und Co wahr. Mehr dazu finden Sie hier.

