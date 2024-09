Zwischen Aufzug und Decke eingeklemmt - Arbeiter stirbt

Für eine Installation steht ein Mann auf der Aufzugskabine eines Hauses. Dann fährt der Fahrstuhl plötzlich ins Obergeschoss und klemmt den Arbeiter ein.

Bei Arbeiten in einem Aufzugsschacht in Fürth ist ein 44 Jahre alter Mann eingeklemmt worden und gestorben. Der Monteur habe wegen einer Installation auf der Aufzugskabine gestanden, teilte die Polizei mit. Dabei sei der Aufzug ungewollt in das Obergeschoss gefahren. Der Mann sei zwischen dem Fahrstuhl und der Gebäudedecke eingeklemmt und tödlich verletzt worden.

Die Feuerwehr befreite den 44-Jährigen. Er starb kurz darauf am Mittwoch, wie es weiter hieß. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zu den Ermittlungen hinzugezogen. Weshalb sich der Aufzug bewegt hatte, war bislang unklar.

