Zweithöchste Hochwasser-Warnstufe in Passau

Hochwasser in Passau - Die Donau schwillt in Passau wieder an.

Zunächst sank der Wasserstand, jetzt schwillt die Donau bei Passau wieder an. Die Stadt sperrt deswegen weitere Straßen.

Die Menschen in Passau müssen sich auf erneut steigende Wasserstände der Donau einstellen. Nachdem der Pegelstand zunächst gesunken war, stieg er erneut an und überschritt in der Nacht den Richtwert der Warnstufe 3, wie der Hochwassernachrichtendienst Bayern meldete. Am Pegel Passau Ilzstadt wurden demnach 7,79 Meter erreicht (Stand 1.30 Uhr), das Wasser sollte laut Vorhersage weiter steigen.

Mehrere Straßen, Fußwege und Parkplätze seien gesperrt, teilte die Stadt Passau in der Nacht mit. Auch der Busverkehr werde teilweise umgeleitet. Das Hochwasser werde seinen Scheitelpunkt voraussichtlich am Dienstagmittag erreichen. Laut Prognose soll es knapp unter der höchsten Warnstufe 4 bleiben.

Der Richtwert für Warnstufe 3 liegt an diesem Pegel bei 7,70 Metern, die höchste Warnstufe 4 wird bei 8,50 Metern erreicht. Größere Einsätze im Zusammenhang mit dem Hochwasser blieben zunächst aus, wie ein Polizeisprecher sagt.

