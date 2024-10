Zweiter Verdächtiger nach Hotel-Überfall im Ausland gefasst

Mehr als ein Jahr ist es her, dass zwei Männer ein Hotel gewalttätig überfallen haben. Jetzt berichtet die Polizei von den Festnahmen. Einer ist bereits verurteilt, der andere sitzt in U-Haft.

Mehr als ein Jahr nach einem Überfall auf ein Hotel in Ingolstadt hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen im Ausland ermittelt. Der 21-Jährige sei wegen des Verdachts des schweren Raubes in Untersuchungshaft gekommen, teilte eine Pressesprecherin mit. Sein mutmaßlicher 20-jähriger Komplize wurde demnach bereits zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die beiden sollen bereits Ende Juli des vergangenen Jahres maskiert in das Hotel gegangen sein. Nach Angaben der Polizei sollen sie dann die Rezeptionistin mit einem Messer bedroht und gewalttätig angegangen haben. Zudem sollen sie die damals 26-Jährige auf den Knien ins Büro zum Tresor geschleift haben. Mit einer vierstelligen Summe an Bargeld sei das damals ein Jahr jüngere Duo dann zu Fuß geflohen. Die Mitarbeiterin erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Ein Abgleich der Spuren habe die beiden identifiziert, wie es hieß. Der 20-Jährige wurde den Angaben zufolge daraufhin bereits Mitte August 2023 in Ingolstadt festgenommen. Den älteren Verdächtigen fanden die Ermittler nun in Barcelona. Er wurde ebenfalls festgenommen und am 26. September nach Deutschland ausgeliefert.

