Zweiter Tatverdächtiger nach Einbruch in U-Haft

In Niederbayern werden Fahrzeugteile im Wert von mehreren Millionen Euro aus einem Unternehmen geklaut. Nach einer Festnahme im August nimmt die Polizei einen weiteren mutmaßlichen Dieb fest.

Nach dem Diebstahl von Fahrzeugteilen im Wert von mehreren Millionen Euro aus einem Unternehmen in Niederbayern sitzt ein zweiter Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Der 26-Jährige wurde Polizeiangaben zufolge an seiner Arbeitsstelle im Kreis Dingolfing-Landau festgenommen, ein Richter erließ Haftbefehl.

Mehrere Diebe hatten ihre Beute Ende Juni bei dem Einbruch in ein Logistikunternehmen in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) mit Gabelstaplern in mehrere Lastwagen verladen und waren damit geflüchtet. Laut Polizei war ein großer Teil der Beute nach internationalen Ermittlungen Mitte Oktober in einer Lagerhalle nahe der bulgarischen Hauptstadt Sofia aufgetaucht.

Einbruch in Bäckerei bringt Ermittler auf die Spur der Tatverdächtigen

Wichtige Hinweise auf den Verbleib der Beute und die mutmaßlichen Täter ergaben sich laut Polizei bei einem anderen Einbruch: Ein 39 und ein 43 Jahre alter Mann sollen Ende August in eine Bäckerei in Wallersdorf eingebrochen sein. Die beiden kamen daraufhin wegen des Verdachts des schweren Diebstahls in Untersuchungshaft.

Die Polizei prüfe, ob die Männer für eine Einbruchserie in Bäckereifilialen in der Oberpfalz und in Niederbayern verantwortlich sind. Der 43-Jährige soll außerdem an dem Diebstahl in dem Logistikunternehmen beteiligt gewesen sein. Wie viele Täter insgesamt an dem Einbruch Ende Juni beteiligt waren, war laut einem Polizeisprecher noch Gegenstand der Ermittlungen.

