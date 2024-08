Zweite Wochenhälfte mit um die 30 Grad - lokal Gewitter

Sommerhitze - Sommerliche Temperaturen in Bayern, nachmittags gibt es örtlich Gewitter. (Symbolbild) - Foto: Sven Hoppe/dpa

Die zweite Wochenhälfte zeigt sich in Bayern sommerlich heiß. Lokal sind Temperaturen bis zu 34 Grad möglich - der DWD warnt nördlich von Oberbayern und Schwaben vor Hitze.

In Bayern wird es heute sehr sonnig und warm, nachmittags ziehen an den Alpen und im Bayerwald Gewitter auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, werden Temperaturen bis zu 28 Grad im Allgäu und 34 Grad am unteren Main erwartet. Für die Gebiete nördlich von Oberbayern und Schwaben sprach der DWD eine Warnung vor Hitze aus.

Auch morgen wird es mit bis zu 33 Grad überwiegend sehr warm und trocken. Nur im nördlichen Franken kann es vereinzelt zu Schauern kommen und es wird zeitweise etwas bewölkter. In der Nacht zum Samstag ist stellenweise auch Nebel möglich. Das Wochenende startet mit Temperaturen zwischen 27 und 33 Grad. Auch dann werden an den Alpen und den Mittelgebirgen vermehrt Wolken, Schauer und Gewitter erwartet.

© dpa-infocom, dpa:240829-930-216200/1