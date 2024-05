Zweite Nacht in Folge: Über Bayern gab es wieder einige Polarlichter

Das farbenprächtige Schauspiel der Polarlichter hat schon in der Nacht auf Samstag vielerorts in Bayern begeistert, auch in der Nacht auf Sonntag war das Himmelsspektakel zu sehen. Allerdings brauchte man dieses Mal etwas mehr Glück, um die roten, violetten und rosafarbenen Lichter zu sehen. Die schönsten Leserfotos der vergangenen Nacht aus Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz sehen Sie in unserer Fotostrecke.