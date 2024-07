Zweistöckige Industriehalle in Augsburg brennt ab

Feuerwehr - Bei einem Brand in einer Lagerhalle in Augsburg war die Feuerwehr bis in die Nacht vor Ort (Symbolbild). - Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Aus bislang ungeklärten Gründen gerät eine Lagerhalle in Augsburg in Brand. Es entsteht ein Schaden im sechsstelligen Bereich.

Eine zweistöckige Lagerhalle im Augsburger Stadtteil Lechhausen ist abgebrannt. Die Halle werde nun Stück für Stück eingerissen, um an die Glutnester und Brandherde im Inneren des Gebäudes zu gelangen, sagte ein Feuerwehrsprecher am späten Abend. Der Einsatz dauere voraussichtlich noch bis in die Nacht an.

Das Feuer in der Industriehalle war am frühen Donnerstagnachmittag ausgebrochen. Die Ursache des Brandes blieb vorerst unklar. Laut Angaben der Polizei entstand ein Schaden im sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde anscheinend niemand.

