Zweijähriger stellt Herdplatte an

Die Feuerwehr wird in ein Einfamilienhaus gerufen, es raucht stark aus der Küche. Die Ursache ist ungewöhnlich - doch der Einsatz endet glimpflich.

Ein Zweijähriger hat in Niederbayern beinahe einen Hausbrand verursacht. Wie die Polizei mitteilte, schaltete das Kind am Sonntag in Schöllnach (Landkreis Deggendorf) unbemerkt die Herdplatte an. Ein Küchengerät habe daraufhin angefangen zu schmoren. Die Feuerwehr habe die Brandursache schnell festgestellt und das Haus gelüftet. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand. Lediglich das Küchengerät sei beschädigt worden.

© dpa-infocom, dpa:241209-930-312340/1