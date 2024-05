Ein zweijähriges Kind hat in Niederbayern seine Eltern auf dem Balkon ausgesperrt. Der Junge verschloss die Tür zu der Wohnung in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) von innen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Immerhin hatten die Eltern ein Handy mit draußen und konnten so die Feuerwehr per Notruf verständigen. Diese öffneten zunächst die Wohnungstür und dann die Balkontür, um die Eltern aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

© dpa-infocom, dpa:240521-99-107323/3