Zwei Verletzte und sechsstelliger Schaden nach Hausbrand

Eine 56-Jährige und ihr Sohn verletzen sich bei einem Hausbrand in Niederbayern. Die Feuerwehr löscht den Brand, der Schaden geht dennoch in den sechsstelligen Bereich.

Bei einem Hausbrand in Breitenberg (Landkreis Passau) ist ein sechsstelliger Schaden entstanden. Die Bewohner - eine 56-Jährige und ihr 25-jähriger Sohn - erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten sie noch versucht, das Feuer am Morgen zu löschen. Sie kamen in Krankenhäuser. Was das Feuer im Obergeschoss des Hauses verursacht hat, ist bislang unklar. Die Kripo ermittelt nun.

© dpa-infocom, dpa:240922-930-239656/1